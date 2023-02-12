إدارة إنفاد القانون تواصل عمليات الإزالة والهدم للمباني المخالفة داخل مدينة بني وليد.

طرابلس 12 فبراير 2023 م ( وال ) – تواصل ادارة انفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الامنية عمليات الإزالة والهدم للمباني المخالفة داخل مدينة بني وليد ، تنفيذاً لتعليمات النائب العام .

وحسب ادارة القانون عبر صفحتها بالفيسبوك قامت اليوم دوريات تابعة للإدارة رفقة قوة من اللواء (444) ومديرية أمن بني وليد وشركة الخدمات العامة طرابلس وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي بالمدينة بالبدء في ازالة وهدم المباني المخالفة بمنطقة الظهرة، بدون استثناء وذلك تنفيذاً للتعليمات الصادرة بشانها، مؤكدة بانها مازالت مستمرة في عملها لحين استكمال كافة المهام المسندة لها من قبل النائب العام بالمدينة .

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