خاص (وال) : الدورة الخامسة لمهرجان مزدة للأفلام القصيرة في ضيافة غدامس .

طرابلس 12 فبراير 2023 م (وال) – تستضيف مدينة غدامس في شهر مارس المقبل فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان مزدة الدولي للأفلام القصيرة تحت شعار (السينما مرآة الشعوب) بمشاركة عربية ودولية .

وأفادت مصادر اللجنة المنظمة وكالة الانباء الليبية أن المهرجان شهد في دوراته الأربع السابقة انتشارا عربياً واسعاً مما جعل التنافس في عدد المشاركات في هذه النسخة يزداد في كل دورة من مختلف الدول العربية.

وأوضحت المصادر أن إدارة المهرجان استقبلت أكثر من ( 100 ) فيلم للمشاركة به في الدورة الخامسة للأفلام القصيرة للعام الحالي 2023، ، وأن لجنة فرز المشاركات باشرت بمشاهدة الأفلام التي تم استلامها لاختيار القائمة النهائية للأعمال المرشحة للمنافسة والتي سيعلن عنها بعد قفل باب المشاركة في 20 فبراير الجاري .

وقال المدير العام للمهرجان الفنان “رمضان المزداوي ” في تصريح لـ (وال ) بأن هذه الدورة الخامسة تختلف عن كل الدورات السابقة من حيث عدد المشاركين وجودة الأفلام ومضمونها، وكذلك في عدد أعضاء اللجان الذي وصل إلى ( 15 ) عضو من مختلف الأقطار العربية بين إدارة المهرجان ولجنة التحكيم ولجنة المشاهدة والفرز واللجنة الإعلامية.

وأوضح أن إدارة المهرجان لاحظت ظهور أسماء جديدة من المخرجين والكُتاب والممثلين الشباب ، الراغبين في المشاركة ، وكذلك الحرفية في صناعة السينما، وهذا شيء يثلج صدورنا ويزيدنا إصرار على الاستمرار في إقامة مثل هذه المهرجانات التي من شأنها دعم الدماء الجديدة في عالم الفن والإبداع ، مشيرا إلى أن لجنة المشاهدة وصلها حتى الآن اكثر من 95 فيلماً من مختلف الدول العربية ومستمرة في قبول المزيد من المشاركات إلى نهاية يوم 20 فبراير ومن بعدها ستشرع لجنة التحكيم في الإعلان عن الأعمال التي تم ترشيحها لمرحلة التنافس .

وعن شروط المهرجان قال ” المزداوي ” في تصريحه لـ (وال) أن لا تتجاوز فترة انتاج الفيلم سنتين وفي زمن لا يتعدى 30 دقيقة، كما يسمح لكل مشارك تقديم فيلم واحد فقط، ولا يسمح بسحبه إذا تم قبوله في القائمة النهائية، ويحق لإدارة المهرجان الاحتفاظ بالفيلم لغرض غير تجاري، ولا تقبل الأفلام بعد التاريخ المحدد.

وأوضح الفنان” رمضان المزداوي ” بأن لجنة التحكيم متكونة من أساتذة من دول عربية مختلفة ومختصين في مجال السينما وصناعة الافلام ولهم كل الشكر والتقدير على جهودهم التي يبذلونها من اجل إنجاح هذا المهرجان بالإضافة للجنة الإعلامية التي تعمل جاهدة لإظهار هذه النسخة بالشكل الذي يليق بالفن والثقافة والابداع، خاصة بأذن هذه الدورة ستكون في جنوبنا الحبيب تحديداً في مدينة غدامس التاريخ والحضارة والجمال .

وعن جوائز المهرجان قال ” المزداوي ” بأن هناك عدة فئات وضعت لنيل جائزة المهرجان وهي جائزة السيناريو وجائزة أفضل ممثل وجائزة أفضل ممثلة وجائزة الإخراج، كما يمكن لإدارة المهرجان ولجنة التحكيم إضافة جوائز أخرى تراها مناسبة.

( وال)