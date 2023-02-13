مفوضية الانتخابات تنظّم دورة تدريبية لرفع كفاءة موظفيها.

طرابلس 12 فبراير 2023م (وال) ـ انطلقت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأحد دورة تدريبية لرفع كفاءة الموظفين في “بإعداد وكتابة وتصميم التقارير”.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها على “فيسبوك” أن الدورة ينظمها ويشرف على تنفيذها قسم التدريب والإجراءات التابع لإدارة العمليات الانتخابية بالمفوضية، وتستهدف تدريب عددا من موظفي المفوضية، بهدف توجيههم وتدريبهم لإعداد تقارير مهنية مبنية على أسس علمية.

ويشار إلى أن هذه الدورة مجدولة ضمن خطة المفوضية للتدريب النصف سنوية للعام 2023م، والمستمرة إلى نهاية العام الحالي، بهدف بناء قدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم، ورفع كفاءاتهم ومعدلات أدائهم كل حسب تخصصه ومهام وظيفته.