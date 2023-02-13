الجيش الصومالي يعلن عن مقتل 18 من مسلحي حركة الشباب.

مقديشيو 12 فبراير 2023م ,ال)- أعلن الجيش الصومالي أن 18 من عناصر حركة “الشباب” قتلوا وإصيب عشرات آخرون في عملية عسكرية نفذتها قوات الأمن والمخابرات الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، في منطقة “سويت” بمحافظة شبيلي السفلى الواقعة وسط البلاد.

وأفاد الجيش، في بيان له، بأن المسلحين الذين تم قتلهم كانوا من ضمن أفراد حركة الشباب التي هاجمت قاعدة للجيش في المنطقة المذكورة صباح أمس السبت.

ولفت إلى أن قوات الجيش الصومالي كانت قد تصدت في وقت سابق لهجوم مسلح فاشل شنته عناصر الحركة في منطقة “أفمدو” بمحافظة جوبا السفلى.