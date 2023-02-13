استنئاف تنفيد الخط المغدي لمشروع خزان 5000م2 بحي الزعفران بسرت .

سرت 13 فبراير 2023 ( وال )- أكد مدير فرع جهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق بسرت المهندس ” أحمد الودي ” استنئاف الشركة العامة لإنشاء المراكز الادارية عملها لاستكمال الخط المغدي لمشروع خزان 5000م2 الذي يتم تنفيذه بحي السبعة بمحلة الزعفران ببلدية سرت بعد ازالة العوائق التي واجهت الشركة المنفذة .

وأوضح مدير فرع الجهاز بسرت لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أن المشروع يستهدف تغدية الأحياء الغربية لمدينة سرت بمياه الشرب من خلال نقل المياه من نقطة الربط بمنطقة الغربيات إلى موقع الخزان بمسافة تقدر بثمانية كيلو مترات .

(وال_سرت)