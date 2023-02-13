الارصاد الجوية : الفرصة مهيأة لسقوط امطار من حين لأخر على الساحل الغربي تصحبها سحب رعدية .

طرابلس 13 فبراير 2023 ( وال ) – قال المركز الوطني للارصاد الجوية أن منطقة الساحل الغربي لازالت مهيأة لسقوط امطار من حين لأخر تصحبها سحب رعدية وتقل تدريجيا من يوم الغد .

ونشر المركز توقعاته لليوم الاثنين وستكون على النحو التالي :-

– راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة :-

سقوط أمطار من حين لأخر وتكون جيدة هذا اليوم علي مناطق أقصى الساحل الغربي تصحبها سحب رعدية وتقل تدريجياً من يوم الغد، مع احتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على المناطق الساحلية وبعض مدن الدواخل والمرتفعات الجبلية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10-15)مْ..

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

تكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تراوح مابين (10-16)مْ.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع سقوط أمطار متفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16- 20)مْ, وتسجل تراجعا طفيفا يوم الغد علي أغلب المناطق.

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلي قليلة السحب والرياح شمالية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-18)مْ.

– غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:49) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:52) .