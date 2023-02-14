خللال لقائها اللافي سفيرة النرويج تشيد بدور المجلس الرئاسي في سعيه المتواصل لتقريب وجهات نظر بين الجميع الاطراف .

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طرابلس | 14 فبراير 2023 م

( وال ) – التقى النائب بالمجلس الرئاسي،” عبد الله اللافي أمس “الإثنين، سفيرة دولة النرويج لدى ليبيا “هيلدا كليميتسدال” لبحث التطورات الأخيرة في الوضع السياسي الراهن ومدى فاعلية نتائج الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية.

وأكد ” اللافي ” خلال اللقاء بأن المجلس الرئاسي مستمر في وقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية بالبلاد, مشدداً على ضرورة المضي في مسار المصالحة بعد نجاح الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، وهذا النجاح يسهل من ذهاب جميع الأطراف نحو المؤتمر الجامع الذي سيقام قريباً.

ومن جهته أثنت السفيرة النرويجية، على جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وأن دولة النرويج تقدم كل الدعم للمجلس الرئاسي، مشيدةً بدور المجلس في سعيه المتواصل لتقريب وجهات نظر الجميع وخطوته المهمة التي اتخذها من خلال الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية التي تعد ركيزة أساسية للوصول إلى الانتخابات المنتظرة.

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