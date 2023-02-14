حالة الطقس المتوقعة على مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء .

طرابلس 14 فبراير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للارصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء .

وتوقع المركز أن تكون الاجواء باردة نسبيا على اغلب مناطق البلاد يتخللها سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على مناطق الشمال الشرقى.

وستكون حالة الطقس على راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة على النحو التالي :-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق الساحل والجبل ، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على اغلب المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-16)مْ ،.

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

تكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة هذا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق ، والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (09-16)مْ.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر على الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ، والرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 19)مْ.

– السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلي قليلة السحب ، والرياح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-18)مْ.

-غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:51) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:50) .