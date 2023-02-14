وزارة الصحة تدشن مبنى زراعة نخاع العظم وعلاج أمراض الدم بمصراتة .

طرابلس 14 فبراير 2023 م ( وال ) – دشنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مشروع إنشاء مبنى من ثلاث طوابق لزراعة نخاع العظم وعلاج أمراض الدم، بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراته.

وقال مدير إدارة المشروعات بالوزارة ” سامي الشعّافي” في كلمة بالمناسبة ” إن مرحلة تنفيذ المشروع ستستغرق عامًا كاملًا، بالاستعانة بخبرات متخصصة وطنية وأخرى من دولة تونس ” .

وأكد” الشعافي ” أن إنشاء مبنى زراعة النخاع يعد نقلة طبية مهمة، لإنقاذ مرضى أمراض الدم فى جميع أنحاء ليبيا، وسيحقق هذا المشروع نجاحات كبيرة فيما يتعلق ببرنامج توطين العلاج بالداخل.

وأضاف، سيتم تجهيز المبنى بأعلى تكنولوجيا تقنية وأحدث الأجهزة الطبية، لتحقيق أعلى نسب الشفاء للمرضى من خلال استخدام أحدث التقنيات الطبية، وفريق طبى يضم كوادر مميزة على أعلى مستوى من المهارة، والكفاءة والإتقان.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك ” إن المبني يحتوي معملًا ومختبرًا وصيدلية، سيتم إنشاؤها بمايتناسب مع المواصفات المعتمدة في هذا المجال ” .

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