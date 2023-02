اختتام فعاليات مسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي بمدينة غريان .

غريان 14 فبراير 2023 ( وال ) – اختتمت مسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي التي نظمتها ورعتها جامعة غريان يوم أمس بحضور رئيس الجامعة ووكيلها للشؤون العلمية والكاتب العام ورئيس جامعة الجفرة ورئيس جامعة الزنتان ومندوبي الجامعات الليبية .

وتم في الحفل عرض التوصيات وإعلان النتائج وتكريم الحضور والفائزين وتكريم أصغر باحث متحصل على درجة الماجستير والتي تحصل عليها من جامعة غريان ، بالاضافة إلى تكريم الفائزين الثلاثة بمحاور المسابقة .

وتم تكريم الفائزين الثلاثة في محاور المسابقة وكان الفائز في محور العلوم التطبيقية المشروع المقدم تحت عنوان:

Experimental and Mathematical Modeling For Thermal Investigation Of a Photovoltaic Module Cooled by Heat Sinks Under Derna-Libya Climatic Conditions.

من إنجاز الطلبة: محمود عبد الهادي ، وأيوب أحمد الديباني ، وليث عبدالله المنبي ، ومعتز محمد الفيتوري ، وياسين عبد القادر المجري ، وكان تحت إشراف الأستاذ ” ياسر الدالي ” من كلية الهندسة جامعة درنة .

وفي محور العلوم التطبيقية كان المشروع الفائز تحت عنوان : (تقييم جودة بعض المنتجات الغذائية طبقا للمواصفات القياسية الليبية الخاصة ببطاقة البيانات ) من إنجاز الطالبات ، اسماء عمرو المخروف ، وسلسبيل ابراهيم الخمائيسي ، وهنادي خليفة الشبخ ، تحت إشراف الدكتور ” ناجي الهادي أبوراس ” من كلية التقنية الطبية، جامعة نالوت .

اما محور العلوم الإنسانية كان المشروع الفائز تحت عنوان: ( المسؤولية الجنائية عن الاخطاء الطبية ) من إنجاز الطالبة: اسراء ابوبكر ضو محمد تحت إشراف الأستاذ ” عبدالفتاح محمد سالم ” من كلية الشريعة والقانون العجيلات، جامعة الزاوية .

وتقدر قيمة الجائزة للفائز الأول من كل محور بمبلغ (10000) عشرة آلاف دينار ليبي سلمت نقدا للفائزين تشجيعاً لهم ولجهودهم المبذولة لإنجاز مشاريعهم في المستوى الأكاديمي المطلوب.

وتقدمت جامعة طبرق بطلب استضافة النسخة القادمة من المسابقة حيث استلم مندوب الجامعة شعار المسابقة إعلاناً عن تولي جامعته استضافة وتنظيم النسخة الثانية من مسابقة جائزة ليبيا للتميز العلمي .

.. ( وال غريان ) ..