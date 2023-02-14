الطرابلسي يُشارك في المؤتمر الوزاري الأمني لدول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لشبونة 14 فبراير2023 (وال)- شارك وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، في أعمال المؤتمر الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاص بالشراكة الاستراتيجية في مجال الشرطة والتعاون الأمني في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها على فيسبوك؛ أن وزير الداخلية البرتغالي جوزي لويش كارنايرو، كان في استقبال الطرابلسي في قصر الثقافة حيث ينعقد المؤتمر يومي 13-14 من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء محمود عاشور، وسفير ليبيا لدى جمهورية البرتغال سعد عبد الرزاق رحيم، يرافقون الطرابلسي في هذا المؤتمر. (وال)

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