تجمع الاحزاب الليبية يعلن عن أشهار تجمعه بطرابلس.

طرابلس 14 فبراير 2023 م ( وال ) – أعلن تجمع الاحزاب الليبية الذي يضم 24 حزبا عن أشهار تجمعه خلال الملتقى الأول الذي عقده التجمع بطرابلس اليوم الثلاثاء تحت شعار (ليبيا دولة قوية عزيزة حرة مصانة) كخطوة نحو تعزيز المسار السياسي وبناء الدولة الوطنية الليبية الحديثة .

وحضر احتفالية الاشهار النائب الاول للمجلس الأعلى للدولة ” ناجي مختار ” وعدد من الوزراء ووكلاء الوزارات بحكومة الوحدة الوطنية وعدد من السفراء ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية و رئيس تجمع الاحزاب الليبية عبدالله النقاز .

وأصدر التجمع بيانا أكد فيه حرصه على بناء الدولة وتحقيق السلام والاستقرار والامن في ليبيا.

وأكد الناطق الرسمي لتجمع الاحزاب الليبية ( فتحي عمر قعالة ) لوكالة الانباء الليبية أن اشهار هذا التجمع يعد خطوة هامة لتجمع الاحزاب الليبية ليكون هذا الجسم السياسي الذي يضم 24 حزبا قويا على الساحة الليبية .

وأضاف أن من اهداف هذا التجمع اخراج ليبيا من الانسداد السياسي الذي وصلت اليه اليوم ، وذلك بطرح مبادرة جديدة هي المبادرة الليبية , لحل المشكلة السياسية ،بان تكون ليبيا جمهورية الامركزية للقضاء علي النظام المركزي الذي هو سبب كل المآسي التي مرت بها ليبيا خلال 60 سنه .