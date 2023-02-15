ليبيا نيوز

تواصل الدورة التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين بصندوق التضامن الاجتماعي طرابلس .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 فبراير 2023 م (وال)- تتواصل اليوم الثلاثاء بمقر شركة ” نحن ” للتدريب و التأهيل و تنمية الموارد البشرية بطرابلس، الدورة التدريبية حول آلية اعداد البحوث الميدانية و جمع البيانات و المعلومات للأخصائيين الاجتماعيين بمراكز ذوي الإعاقة الايوائية،و المؤسسات الإجتماعية بفرع صندوق التضامن الإجتماعي طرابلس .

    وحسب رئيس وحدة التدريب و التعاون الفني بالفرع ”  محمد المعمري ” ، فأن الدورة التي تأتي تحت إشراف و تنظيم وحدة التدريب بالتعاون مع شركة ” نحن ” تهدف إلى تنمية معارف ومهارات الأخصائيين بما يعزز من كفاءتهم للرفع من مستوى الأداء الوظيفي في كافة دور و مؤسسات الرعاية الإجتماعية .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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