جهاز دعم الاستقرار يعلن استعادة القطعة الأثرية ( الذئبة كابيتولينا ) بمنطقة الاصابعة .

طرابلس 14 فبراير 2023م ( وال ) – أعلن جهاز دعم الاستقرار استعادة القطعة الأثرية ” الذئبة كابيتولينا ” في عملية مداهمة قام بها عناصره للمكان الواقع بمنطقة الاصابعة.

وأكد الجهاز في بيان له أن عملية استرجاع القطعة الاثرية تمت بمشاركة أعضاء مكتب التحقيق والتحري – الغربية بـجهاز دعم الاستقرار وتحت إشراف مكتب النائب العام ومدير نيابة شمال طرابلس ومدير نيابة غريان ومدير نيابة الأصابعة الجزئية، وبمتابعة مباشرة من مكتب شؤون الجهاز.

وقال الجهاز إن وعورة التضاريس الجغرافية للمنطقة مكن المتهم بسرقتها من الفرار حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واحالة القطعة المضبوطة إلى النيابة العامة للتصرف.

وترمز ” الذئبة كابيتولينا ” التي تعدّ شعار العاصمة الإيطالية روما، إلى الأسطورة التي تزعم أنها أرضعت التوأم رومولوس وريموس اللذين أسسا روما سنة 753 قبل الميلاد

وكان تمثال الذئبة متواجداً على إحدى المسلتين أمام متحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس والذي أزيل من المسلة سنة 1963 ووضع بالمتحف قبل أن تتم سرقته.

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