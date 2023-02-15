ليبيا نيوز

وزير التعليم التقني والفني يدشن حملة (نعمة البصر ) في نسختها الثالثة .

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 15 فبراير 2023
( وال ) – دشن وزير التعليم التقني والفني الاستاذ ” يخلف سعيد السيفاو ” أمس الثلاثاء، حملة (نعمة البصر ) في نسختها الثالثة التي تشرف عليها الوزارة ، وينظمها المعهد العالي للعلوم والتقنية سوق الجمعة، والمعهد العالي للعلوم والتقنية الشموخ ، وبرعاية شركة قراند ليبيا.

 وأوضح مدير عام المعهد العالي للعلوم والتقنية سوق الجمعة ” محمد البرشوشي ” أن الحملة تستهدف ديوان ، وعدد من الادارات والمكاتب التابعة للوزارة ، كما تستهدف الحملة زيارة عدد من الاندية الرياضية، ودور الرعاية للكشف على نظرهم والتأكد من سلامتهم.

     من جهته قال الدكتور ” أحمد الجالي ” إن الحملة يقوم بها نخبة من الاخصائيين المتخصصين في البصريات، كما تضمن عدد من معيدي المعهدين المتمييزين ، وان ( حملة نعمة البصر 3) تطمح من خلالها الوصول للمستهدفين في مواقع عملهم وتواجدهم و تقديم الخدمات الصحية لهم ومساندة الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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