وكيل وزارة الصحة يتابع أعمال اللجنة المكلّفة بمراجعة الشهائد العلمية وأذونات المزاولة للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة خلال جائحة كورونا.

طرابلس 15 فبراير 2023 م ( وال ) – عقد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان ” سمير كوكو” اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المكلّفة بمراجعة الشهائد العلمية، وأذونات المزاولة للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة خلال جائحة كورونا.

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك اليوم الاربعاء أن اللجنة استعرضت خلال اللقاء نتائج أعمالها خلال الأيام الماضية، وقدمت إحصائيات حول الجهات التي أرسلت البيانات المطلوبة، وأيضًا الجهات التي لم تلتزم بإرسال البيانات وفق الجدول الزمني المحدد .

بدوره، شدّد وكيل وزارة الصحة في كلمة بالمناسبة على ضرورة استكمال أعمال المراجعة خلال خمسة أيام ، وإحالة النتائج إلى ديوان المحاسبة، تمهيدًا لتخصيص القيمة المالية اللازمة عن طريق مجلس الوزراء لصرف المكافآت للعاملين خلال جائحة كورونا.

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