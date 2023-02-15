مجلس النواب يبحث مع عدد من الاكاديميين قوانين الوقف الذري ، والزوايا الصوفية، والوصية.

بنغازي 15 فبراير 2023.م

( وال ) – عقد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب “إبراهيم الدرسي “ ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية ” رمضان شمبش ” أمس الثلاثاء بمقر المجلس في مدينة بنغازي اجتماعاً مع عدد من الأكاديميين وذلك لمناقشة قوانين الوقف الذري ، و الزوايا الصوفية، والوصية.

ونقلت الصفحة الرسمية لمجلس النواب عن ” الدرسي ” قوله (( إن اللجنتين ناقشت مع الحاضرين موضوع الوقف الذري المتعلق بأموال التركة ، ومشاكل الورث )) ، مضيفا بأن المجلس بصدد مناقشة قانوني ، الزوايا الصوفية، والوصايا.

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