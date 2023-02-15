ليبيا نيوز

مجلس النواب يبحث مع عدد من الاكاديميين قوانين الوقف الذري ، والزوايا الصوفية، والوصية.

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 بنغازي  15 فبراير 2023.م
( وال ) –  عقد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب “إبراهيم الدرسي “ ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية  ” رمضان شمبش ” أمس  الثلاثاء بمقر المجلس في مدينة بنغازي اجتماعاً مع عدد من الأكاديميين وذلك لمناقشة قوانين الوقف الذري ، و الزوايا الصوفية، والوصية. 

      ونقلت الصفحة الرسمية لمجلس النواب  عن  ” الدرسي ”  قوله  (( إن اللجنتين ناقشت مع الحاضرين موضوع الوقف الذري المتعلق بأموال التركة ، ومشاكل الورث )) ، مضيفا بأن المجلس بصدد مناقشة قانوني ، الزوايا الصوفية، والوصايا.

…(  وال ) …..

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وكالة الأنباء الليبية

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