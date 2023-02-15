طقس : استقرار الاجواء تدريجيا من يوم الغد الخميس على معظم مناطق البلاد .

طرابلس 15 فبراير 2023 ( وال )- تستقر الأجواء تدريجيا من يوم الغد الخميس ، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة على معظم مناطق البلاد بحسب ما ذكره المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرته الصباحية لهذا اليوم .



وتوقع المركز أن تشهد المنطقة الممتدة من راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ، تتكاثر السحب هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل ، وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الجبلية وستكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (11-71)مْ.

وذكر المركز أن منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد إلى الواحات ستكون السماء فيها قليلة السحب تتكاثر احيانا مع سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور الضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق ، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-17)مْ.

بينما تكون حالة السماء في الجفرة ، وسبها ، وغـات ، وغدامس ، والحمادة ، والسرير ، وتازربو ، والكفرة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الحمادة ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية ثم جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (16- 18)مْ.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:52) ، وشروقها ليوم الغد الساعة (07:49) .