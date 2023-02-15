طرابلس 15 فبراير 2023 م ( وال ) – أعلنت القنصلية الليبية في جدة، اليوم الأربعاء، أن السلطات السعودية أطلقت سراح المواطن الليبي “حمزة عبدالباسط البوسيفي “الذي أوقفته خلال أداء مناسك العمرة في 29 يناير الماضي. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطننية في منشور عبر صفحتها بالفيسبوك إن ” البوسيفي” واجه تهمة الجريمة الإلكترونية وإثارة الرأي […]

ظهرت المقالة السلطات السعودية تطلق سراح مواطن ليبي أوقفته الشهر الماضي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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