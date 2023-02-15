ليبيا نيوز

دار إسكندر للفنون بالمدينة القديمة طرابلس تحتضن معرض الفنون التشكيلية .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 15 فبراير 2023 ( وال ) – احتضنت دار إسكندر للفنون بالمدينة القديمة طرابلس مساء أمس الثلاثاء معرض فني تشكيلي شارك فيه نخبة من الفنانين بـ 28 لوحة فنية تعبر عن شتى الموضوعات التي تحاكي جمال الطبيعة والحياة بأسلوب انطباعي وواقعي .

      وشارك في المعرض الذي يتواصل على مدى أسبوع بعنوان ( باليتة ) ، الفنانون ” حسن ابوعرقوب ” ، و ” عادل التواتي ” ، و” عبدالكريم منصور ” ، و” موسى ابوسبيحة ” ، قدموا فيه نتاج أعمالهم التشكيلة التي تميزت بالتنوع والثراء ما بين البورتريه والمناظر الحيّة للطبيعة، وتموجات البحر ، وأطلال المدائن القديمة لاقت استحسان واعجاب الحاضرين من المتخصصين في هذا المجال ومحبي هذا الفن .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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