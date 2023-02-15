هيئة الرقابة الإدارية ترفض فتوى قانونية تحدد اختصاصاتها

طرابلس 15 فبراير 2023 (وال)- عبرت هيئة الرقابة الإدارية عن رفضها لكتاب وجهه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والصناديق الحكومية بشأن فتوى قانونية تحدد اختصاصات الرقابة الإدارية. وكان “الدبيبة” قد وجه كتاب إلى الجهات التابعة للحكومة في 6 فبراير الجاري أشار فيه إلى فتوى من إدارة القانون، […]

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