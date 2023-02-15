ليبيا نيوز

طقس : انخفاض في درجات الحرارة أثناء الليل إلى أقل من (5) درجات مئوية .

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 15 فبراير 2023 ( وال )- تشهد المناطق الصحراوية والجبلية في البلاد انخفاضا في درجات الحرارة أثناء الليل إلى أقل من (5) درجات مئوية .

    وقال المركز الوطني للارصاد الجوية ، إن درجات الحرارة تبقى منخفضة على معظم مناطق البلاد وتسجل نهارا مابين (11-18)مْ ، وتنخفض أثناء الليل على المناطق الصحراوية والجبلية إلى أقل من (05) درجات مئوية، مع ظهور ضباب على بعض مناطق الشمال آخر الليل وفي الصباح الباكر . 

    وتوقع المركز في نشرته اليومية ، سقوط امطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق ساحل شمال الشرقي مع استقرار في الأجواء تدريجيا من يوم الغد ويكون التحسن ملحوظ يومي الجمعة والسبت .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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