طقس : انخفاض في درجات الحرارة أثناء الليل إلى أقل من (5) درجات مئوية .

طرابلس 15 فبراير 2023 ( وال )- تشهد المناطق الصحراوية والجبلية في البلاد انخفاضا في درجات الحرارة أثناء الليل إلى أقل من (5) درجات مئوية .

وقال المركز الوطني للارصاد الجوية ، إن درجات الحرارة تبقى منخفضة على معظم مناطق البلاد وتسجل نهارا مابين (11-18)مْ ، وتنخفض أثناء الليل على المناطق الصحراوية والجبلية إلى أقل من (05) درجات مئوية، مع ظهور ضباب على بعض مناطق الشمال آخر الليل وفي الصباح الباكر .

وتوقع المركز في نشرته اليومية ، سقوط امطار متفرقة هذا اليوم على بعض مناطق ساحل شمال الشرقي مع استقرار في الأجواء تدريجيا من يوم الغد ويكون التحسن ملحوظ يومي الجمعة والسبت .