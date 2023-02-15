أسبانيا ترفض المخططات الصهيونية بناء مستوطنات في المدن الفلسطينية

مدريد 115 فبراير 2023 (وال) – أعلنت الحكومة الأسبانية رفضها المخططات الصهيونية بتوسيع المستوطنات في فلسطين المحتلة. وقالت الخارجية الإسبانية في بيان ان الحكومة الاسبانية ترفض بناء 10 آلاف وحدة سكنية في المدن الفلسطينية المحتلة. وأعربت الخارجية الاسبانية عن قلقتها إزاء جميع الإجراءات أحادية الجانب، مبينةً أن القانون الدولي برفض الاستيطان في الضفة الغربية بما […]

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