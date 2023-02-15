المنقوش: الاتحاد الأفريقي يُرحب بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية

أديس بابا 15 فبراير 2023 (وال) – استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش.

وجاء اللقاء اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس بابا، على هامش مشاركة المنقوش في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الـ42 بالعاصمة الأثيوبية.

وقال بيان لوزارة الخارجية في حكومة الدبيبة إن فكي رحب خلال اللقاء بالمنقوش والوفد المرافق لها، واعتبر أن حضورها ومشاركتها بالاجتماعات المستمرة له أثر رمزي يعبر عن رغبة الليبيين في تدبر شؤونهم.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي يُرحب بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية وأن تكون مستقرة.

كما أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بدور ليبيا إفريقياً تاريخياً، وأنها قدمت الكثير لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وفق البيان.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان أهمية الاستفادة من التجارب الرائدة في بعض الدول الإفريقية التي واجهت نزاعات وأزمات سياسية. (وال – أديس بابا)

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