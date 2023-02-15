ليبيا نيوز

المنقوش تبحث مع وزير خارجية الصومال جهود الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

أديس آبابا 15 فبراير 2023 (وال)- بحثت وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية جمهورية الصومال أبشر عمر جامع، آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة العادية الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس آبابا، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية عبر مكتبها الإعلامي.
وتناول اللقاء القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى استعراض أهم وأبرز الموضوعات التي ستتناولها هذه الدورة وسُبل تعزيز دور الاتحاد الأفريقي في ليبيا لدعم جهود الاستقرار.
(وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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