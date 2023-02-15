خلال لقائه الدبيبة .. الرئيس الإماراتي يُؤكد على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا

أبوظبي 15 فبراير 2023 (وال)- وصل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم الأربعاء إلى أبوظبي، في زيارة إلى دولة الإمارات، حيث كان في استقباله الرئيس الإمارتي الشيخ محمد بن زايد بقصر الشاطئ بأبوظبي.

وأكد بن زايد خلال اللقاء؛ على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك، أن الدبيبة أوضح جهود الحكومة لدعم العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة إجراءها وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة.

كما أكد الدبيبة على ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وفقًا للمكتب الإعلامي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الطرفين اتفقا خلال اللقاء على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس. (وال)

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