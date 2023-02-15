المنقوش ووزير الخارجية التونسي سُبل دعم دور الاتحاد الأفريقي في ليبيا

أديس آبابا 15 فبراير 2023 (وال)- ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، سُبل دعم دور الاتحاد الأفريقي في ليبيا.

واستعرض اللقاء – الذي عقد على هامش أعمال الدورة العادية الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنتعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا – أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، وأهم الملفات والقضايا التي ستتناولها الدورة العادية بحسب ما نشرته وزارة الخارجية عبر مكتبها الإعلامي.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. (وال)

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