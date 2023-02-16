قوات الاختلال الصهيوني تهدم منزل فلسطيني وتقلع 100 شجرة زيتون وتعتقل فلسطيني .

القدس /الخليل 15 فبراير 2023 (وال) – هدمت قوات الاحتلال الصهيوني ، اليوم الأربعاء، مسكنا لعائلة فلسطينة واقتلعت 100 شتلة من الأشجار المثمرة في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ”وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة “شعب البطم” بمسافر يطا، وهدمت مسكن العائلة الفلسطينية

واقدمت قوات الاحتلال على اقلاع 100 شتلة من أشجار الزيتون واللوزيات في منطقة خلة الضبع، زرعها الأهالي وأصحاب الأرض من عائلة دبابسة، التي هدمها الاحتلال قبل أكثر من عامين.

كما أعتقلت قوات الاحتلال لصهيوني ، اليوم ، شابا مقدسيا واستولت على مركبته بعد أن اقتحمت بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.