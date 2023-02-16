المنقوش تبحث مع وزير خارجية الصومال جهود الاتحاد الافريقي لدعم الاستقرار في ليبيا.

طرابلس 15 فبراير 2023م ( وال ) – بحثت وزير الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” اليوم مع وزير خارجية جمهورية الصومال ” أبشر عمر جامع ” مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي .

جاء ذلك على هامش مشاركتها في أعمال الدورة العادية الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس ابابا بحسب ما نشرته وزارة الخارجية عبر مكتبها الإعلامي.

وتناول اللقاء القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى استعراض اهم وأبرز الموضوعات التي ستتناولها هذه الدورة وسبل تعزيز دور الاتحاد الافريقي في ليبيا لدعم جهود الاستقرار.

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