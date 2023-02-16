خلال لقائه المنقوش : رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يشيد بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية ورغبته في استقرارها.

طرابلس 15 فبراير 2023م ( وال ) – أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ” موسى فكي ” اليوم الأربعاء، ترحيب الاتحاد الأفريقي بعودة ليبيا إلى أسرتها الأفريقية ورغبته في استقرارها.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس بابا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية ” نجلاء المنقوش ” التي تشارك في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد في دورته الـ42 بالعاصمة اديس ابابا بحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية عبر مكتبها الإعلامي.

واعتبر ” فكي ” حضور ومشاركة المنقوش بالاجتماعات المستمرة بمثابة أثر رمزي يعبر عن رغبة الليبيين في تدبُّر شؤونهم، مشيدًا بدور ليبيا أفريقيًا وما قدمته لمفوضية الاتحاد الأفريقي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء أهمية الاستفادة من التجارب الرائدة في بعض الدول الأفريقية التي واجهت نزاعات وأزمات سياسية.

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