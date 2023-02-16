صعود أسعار النفط وبرنت يسجل 85.64 دولار للبرميل.

أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، رغم ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، فيما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بزيادة الطلب على الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا إلى 85.64 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا إلى 78.93 دولار.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021. كما تلقت الأسعار دعما من توقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط بواقع مليوني برميل يوميا في عام 2023.

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