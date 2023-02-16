بـ 10 مليارات يورو.. ألمانيا تعتزم زيادة ميزانية الدفاع العام المقبل.

برلين 16 فبراير 2023 م ( وال ) – كشفت ألمانيا عن اعتزامها زيادة الميزانية العسكرية خلال العام المقبل، بما يصل إلى 10 مليارات يورو (7ر10 مليار دولار) للمساعدة في تمويل النفقات الإضافية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس وعدد من المسئولين يتفقون من حيث المبدأ مع فكرة ضرورة زيادة مخصصات الدفاع في ميزانية العام المقبل، مشيرين إلى إن المفاوضات بين الوزارات بشأن الميزانية الجديدة مازالت جارية.

في الوقت نفسه، ستكون المخصصات المالية الجديدة إضافة إلى الميزانية الممولة بالقروض بقيمة 100 مليار يورو، والتي أعلنها أولاف شولتس المستشار الألماني بهدف تمويل إعادة بناء القدرات العسكرية لألمانيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

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