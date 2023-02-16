قضايا الانقسام السياسي والنفط تتصدر أعمال المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية في واشنطن

واشنطن 16 فبراير 2023 (وال)- عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس، المؤتمر السنوي لــ ” المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية تحت شعار ” الأمن الليبي والاقتصاد والإنقسام المؤسسي.. إلى أين؟ “ بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني الذي شارك كضيف شرف.

كما يُشارك في المؤتمر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة في ليبيا ستيفاني ويليامز، فضلا عن المبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إضافة إلى المبعوثون الخاصين لليبيا لكل من أميركا وألمانيا وفرنسا، وخبراء ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية.

وتتصدر أعمال المؤتمر هذا العام قضايا تتعلق بالملف الليبي من بينها حالة الإنقسام الحالي، ونشاط النفط والغاز في ليبيا، إضافة إلى بحث استراتيجية الولايات المتحدة الحالية تجاه هذا البلد المغاربي.

وتأسس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية كمجموعة من الخبراء الأميركيين والليبيين والأوروبيين في العاصمة الأميركية واشنطن في عام 2016، وتتمثل مهمته في تثقيف الجمهور الأميركي بشأن ليبيا وتعزيز العلاقات بين شعبي ليبيا والولايات المتحدة.

كما يهدف إلى تعزيز المشاركة الأميركية من أجل انتقال ديمقراطي ناجح وبناء دولة فعّال في ليبيا، وذلك بحسب ما نشره المجلس عبر موقعه الإلكتروني.

ويتكون المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية من عدة أقسام من أهمها المجلس الاستشاري الذي يضم مجموعة من الخبراء الدوليين خاصة في الشأن الليبي، بما في ذلك دبلوماسيين وعلماء وذوي خبرة سابقة من أميركيين وأوروبيين وعرب وليبيين من جميع أنحاء البلاد. (وال)

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