ليبيا نيوز

مطار اللاذقية الدولي يستقبل طائرة المساعدات الليبية الثالثة قادمة من بنغازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

دمشق 16 فبراير 2023 (وال)- استقبل مطار اللاذقية الدولي اليوم الخميس، طائرة المساعدات الليبية الثالثة قادمة من مدينة بنغازي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مدير مطار اللاذقية الدولي زياد الطويل قوله؛ إن الطائرة تحمل على متنها قرابة سبعة وثلاثين طنًا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال.
وأشار الطويل إلى أن المساعدات تتضمن غرف عناية وكراسي طبية وأجهزة قياس للحرارة والضغط ولوازم عمليات جراحية وكراسي متحركة وغيرها من المعدات الطبية والمساعدات الغذائية.(وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

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