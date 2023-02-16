مطار اللاذقية الدولي يستقبل طائرة المساعدات الليبية الثالثة قادمة من بنغازي

دمشق 16 فبراير 2023 (وال)- استقبل مطار اللاذقية الدولي اليوم الخميس، طائرة المساعدات الليبية الثالثة قادمة من مدينة بنغازي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مدير مطار اللاذقية الدولي زياد الطويل قوله؛ إن الطائرة تحمل على متنها قرابة سبعة وثلاثين طنًا من المواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال.

وأشار الطويل إلى أن المساعدات تتضمن غرف عناية وكراسي طبية وأجهزة قياس للحرارة والضغط ولوازم عمليات جراحية وكراسي متحركة وغيرها من المعدات الطبية والمساعدات الغذائية.(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال