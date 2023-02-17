البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا عسكريا ضد روسيا .

بروكسل 16 فبراير 2023م ( وال )- تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي ، اليوم الخميس ، قراراً يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة وتسريع توريد جميع أنواع الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات وأنظمة الصواريخ.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن القرار الأخير حظي بتأييد ( 444 ) نائباً مقابل ( 26 ) صوتا ضدها ، مشيرة إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية تعتبر ليست ملزمة قانونيا، لكن يجب على المؤسسات الأوروبية الأخرى الاستماع إلى رأي أعضاء البرلمان الأوروبي.

وفي سياق متصل ، رفض أعضاء البرلمان الأوروبي في السابق تعديل مشروع القرار الذي اقترحته مجموعة اليسار في البرلمان الأوروبي بدعوات لإجراء محادثات سلام واحترام حرية التعبير والرأي، فيما يتعلق بأولئك الذين يعارضون توريد الأسلحة إلى كييف ويدعمون محادثات السلام، حيث لم يتم إضافته إلى الوثيقة التي عرضت على التصويت .

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