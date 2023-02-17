روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن حول تفجيرات غاز نورد ستريم.

موسكو 16 فبراير 2023م(وال)-طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل، بشأن المعلومات الجديدة حول التفجيرات التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” (السيل الشمالي) في شهر سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، قوله إنه “في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة بتفجيرات خطوط أنابيب غاز (السيل الشمالي)، طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير الجاري”.

ويأتي طلب روسيا بعقد الاجتماع بعد تحقيق استقصائي لصحفي أمريكي نشره في 8 فبراير الجاري، حول تورط الولايات المتحدة في عملية التخريب التي تعرض لها “نورد ستريم”، فيما نفت واشنطن هذه الاتهمات ، وذلك على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض” أدريان واتسون” الذي قال إن هذه المزاعم “خاطئة تماما ومحض خيال”.