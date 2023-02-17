انطلاق احتفالات فبراير بمدينة مصراتة.

مصراتة 16 فبراير 2023 م (وال) – انطلقت بمدينة مصراتة مساء اليوم الخميس الاحتفالات الشعبية بالذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير تحت شعار (بعزم الجهود نمضي * فبراير -ثورة ودولة).

واستهلت انطلاقة الاحتفالات بعروض فنية قدمتها فرق مفوضية الكشافة وأطفال المدينة وهي ترفع الأعلام الوطنية، ورايات وشعارات الحركة الكشفية التي يصادف اليوم الذكرى الـ (69) لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا.

ويتضمن برنامج انطلاق الاحتفالات في المدينة -التي تزينت ميادينها وشوارعها بأعلام والرايات الوطنية، وبكافة مظاهر الزينة الضوئية – فقرات تنشيطية لأغاني وأناشيد ثورة فبراير تقديم عروض للأطفال، وفقرات فنية للمألوف والموشحات بقاعة الشهداء، وعرض مسرحي بمسرح مصراتة.

وهنأ عميد بلدية مصـراتة، وأعضـاء المجلس وموظفو ديوان البلدية، كافة الشعب الليبي بالعيد 12 لثورة 17 فبراير، الثورة التي ضحى لأجلها الرجال، وبذلوا في سبيلها الغالي والرخيص، فداءً لتحقيق الحرية والعدالة والنهوض بالوطن الحبيب في مجالات الحياة، ويناء دولة المؤسسات والقانون

(وال)