روما 16 فبراير 2023م ( وال ) – أكدت وكالة ترويج التجارة وتدويل الشركات الإيطالية اليوم الخميس أن إيطاليا أول شريك تجاري لليبيا في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022.

ووفقا لوكالة ترويج التجارة، فقد بلغ حجم التجارة بين إيطاليا وليبيا 11.09 مليار يورو بارتفاع 67.38 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وحصة سوقية بلغت 23.19 في المائة متقدمة على الصين التي سجلت ارتفاعًا بـ9.22 في المائة من حصة السوق 4.41 مليار يورو، واليونان بـ8.31 في المائة مع 3.97 مليار يورو ، بحسب ما نشرته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء .

وقالت الوكالة إن الصادرات الإيطالية إلى ليبيا سجلت نموًا، في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، بنسبة 73.69 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغت 1.94 مليار يورو وحصة سوقية 13.11 في المائة.

وتعد إيطاليا بحسب الوكالة هي المورد الثالث لليبيا بعد تركيا، حيث بلغ مجموعها 2.46 مليار يورو و 16.44 في المائة، بحصة سوقية بلغت 16.64 في المائة والصين بـ 1.97 مليار يورو و 22.49 في المائة وحصة سوقية 13.32 في المائة مقارنة بالأشهر الأحد عشر الأولى من 2021، فيما لا تزال اليونان وبلجيكا في المركزين الرابع والخامس، على التوالي مع 11.78 في المئة و 8.17 في المئة من حصة السوق. في المقابل، سجلت الواردات إلى إيطاليا من ليبيا نموًا بنسبة 66.1 في المائة إلى 9.15 مليار يورو.

وتم تأكيد وترسيخ إيطاليا، في أول 11 شهرًا من عام 2022، أول سوق للصادرات الليبية بحصة سوقية بلغت 27.7 في المائة، متقدمة على إسبانيا (10.51 في المائة و 3.5 مليار يورو)، وألمانيا (9.57 في المائة و 3.16 مليار يورو)، والصين. (7.39 بالمئة و 2.44 مليار يورو).

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