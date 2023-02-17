بسبب نقص الوقود: المجلس البلدي الخمس يطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتواصل مع الجهة المسؤولة غلق الطريق العام.

الخمس 16 فبراير 2023 م ( وال ) – طالب المجلس البلدي الخمس رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتواصل مع الجهة المسؤولة غلق الطريق العام لفتحه وذلك خدمة للصالح العام .

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد بدعوة من عميد البلدية لأعضاء المجلس البلدي لمناقشة الأزمة التي تمر بها بلدية الخمس على وجه الخصوص من نقص حاد في مادة الوقود والغاز.

وقرر المجلس البلدي في اجتماعه أنه نظرا لما تشهده البلدية من نقص حاد في مادة الوقود والغاز نتيجة لقفل الطريق الرابط بين بلدية مصراته والبلديات المجاورة ناهيك عن الذين يتلقون العلاج بشكل يومي كمرضى الكلى والأورام، مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على التواصل مع الجهة المسؤولة لفتح الطريق العام وذلك خدمة للصالح العام.

وأوضح المجلس البلدي الخمس أنه قد تواصل مع وزارة الحكم المحلى بذا الشأن لوضع الحلول السريعة والبديلة لحلحلة الأزمة وانهاؤها وذلك بالتواصل والتنسيق مع شركة البريقة لتزويد بإمدادات الوقود والغاز والعمل على إنشاء خزنات وقود داخل البلدية مستقبلا.

وطمأن المجلس البلدي أهالي الخمس بأنه حريص جدا للوقوف على هذه المشاكل وإيجاد الحلول، وتقديم الخدمات للمواطنين، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

(وال)