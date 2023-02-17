“صائغ الكلام”: عن المسيرة الأدبية لابن رشيق

بغداد 17 فبراير 2023 (وال) ـ صدر حديثًا عن “دار الرافدين” بالاشتراك مع “الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء” كتاب “صائغ الكلام: بحث في المسيرة الأدبية لابن رشيق” للباحثة فوزية بنت سيف الفهدي.

ويضيء هذا الكتاب، وفقًا للناشر، سيرة الشاعر والناقد القيرواني ابن رشيق (999 – 1070م) الذي يعرف اسمه تداولًا كبيرًا من دون أن يحظى بدراسة لرؤيته في كتاباته النقدية، والتي لم يصل منها إلينا كاملًا إلّا مؤلّفه “العمدة”، والذي تحدّث فيه عن صناعة الشعر من خلال التركيز على الجوانب الفنية باعتبارها محدّدًا أساسيًا للمفاضلة بين الشعراء، بعد تبيان الانتحالات والتكرار على مرّ التاريخ العربي. (وا ـ بغداد) ح م

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