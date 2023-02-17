الدولار يسجل ارتفاعا وسط توقعات رفع أكبر للفائدة.

صعد الدولار مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة متجها لتسجيل أسبوع ثالث من المكاسب، إذ أدت موجة من البيانات الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة لزيادة توقعات السوق أن رفعا جديدا لأسعار الفائدة يلوح في الأفق.

وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين كشفت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين الشهرية بأكبر قدر في سبعة أشهر في يناير كانون الثاني.

وأعطت البيانات الجديدة دفعة للدولار، ما دفع الجنيه الإسترليني للتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1957 دولار اليوم الجمعة، بينما نزل اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.0657 دولار.

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