الهجرة الدولية تدعو لتقديم مساعدات لأكثر من مليون مهاجر في القرن الأفريقي

نيويورك 17 فبراير 2023 م ( وال ) -دعت منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها للحصول على 84 مليون دولار لتقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية لأكثر من مليون مهاجر في القرن الأفريقي والمجتمعات التي تستضيفهم.

وأشارت المنظمة إلى أن “الخطة الإقليمية للاستجابة للمهاجرين”، التي تم إطلاقها هذا الأسبوع، ستلبي الاحتياجات الملحة ومخاطر الحماية التي تواجه الناس على طول الطريق الشرقي نحو شبه الجزيرة العربية.

وتشمل الأهداف الأخرى توسيع نطاق تنفيذ مبادرات إنقاذ الأرواح وبناء القدرة على الصمود وتنفيذ حلول مستدامة طويلة الأجل لكل من المهاجرين والمجتمعات المضيفة.

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