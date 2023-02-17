تبون يُجدّد رفض بلاده للتدخلات الخارجية في ليبيا ويدعو الأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة بلادهم

أديس آبابا 17 فبراير 2023 (وال)- جدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعوته للأطراف الخارجية لإحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، مؤكدًا أن الحل الدائم والشامل للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يُكرس مبدأ الملكية الوطنية ويحفظ وحدة البلاد وسيادتها على كامل ترابها.

جاء ذلك في كلمة له في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي من أجل ليبيا ألقاها نيابة عنه الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، عشية انعقاد القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال تبون إنه رغم الوضع المتأزم السائد في ليبيا؛ إلا أن التفاؤل يظل حاضرًا في تسوية الوضع نظرًا لـ”الإرادة الصادقة” التي تبديها الأطراف الليبية في العمل على تغليب المصلحة العليا للبلاد.

وأعرب الرئيس الجزائري عن أمله في أن يُجد تكاثف الجهود الإفريقية والدولية أثرًا على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين.

وأشاد تبون بالجهود الحثيثة والمضنية التي تُبذل في سبيل تحقيق المصالحة في ليبيا، آخرها تفعيل مسار الحوار الليبي وإطلاق مبادرات الحوار بين الأخوة في ليبيا، بهدف تقريب وجهات النظر وبناء الثقة المتبادلة وتوسيع التوافقات.

كما رحّب بعودة اللجنة العسكرية 5+5 إلى الاجتماع بعد طول انقطاع، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

ودعا تبون إلى ضرورة مواصلة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي، مشيرًا إلى تواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليبيا وتورط عددٍ من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة. (وال)

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