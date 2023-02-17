الخارجية المصرية: المصريين المحتجزين فى غرب ليبيا خالفوا اشتراطات تصاريح تواجدهم بالشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى

القاهرة 17 فبراير 2023 (وال)- قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع مع أجهزة الدولة المعنية؛ موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في إحدى مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا والذي لا يخضع للسلطات الليبية.

وأوضحت الوزارة أن السفارة المصرية في طرابلس تتواصل مع الجهات المعنية الليبية، للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، كما أن القطاع القنصلي بالخارجية استقبل ذوي المواطنين لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم.

ووفقًا لما نشرته الخارجية المصرية؛ فإن المصريين الست قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالإلتزام به.

وطالبت الخارجية المصرية مواطنيها بعدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والإلتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر. (وال)

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