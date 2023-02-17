استعدادات لإنطلاق معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

طرابلس 17 فبراير 2023 (وال)- تتواصل هذه الأيام بالقاعة الكبرى بالمدينة الرياضية بطرابلس، الاستعدادات لإنطلاق فعّاليات معرض ليبيا لتصدير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي سيفتتح يوم الإثنين القادم.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية للمعرض محمد البلالي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن المعرض الذي ينظمه مركز تنمية الصادرات بالتعاون مع وزارة العمل بحكومة الوحدة يُشارك فيه أكثر من 50 شركة تعمل في مجال خدمات الإنترنت والاتصالات أغلبها شركات ليبية وطنية.

وأضاف البلالي أن أكبر مشاركة دولية كانت لتونس بعدد 12 شركة تونسية تعمل في مجال تصدير خدمات الإنترنت، وشركة من الصين، وأخرى من الأردن، حجزت أجنحتها داخل المعرض لتقدم خدماتها التقنية في هذا المجال، ولتساهم في تبادل الخبرات والتعاون مع الشركات المحلية.

وأوضح البلالي أنه على هامش المعرض؛ سيتم تنظيم منتدى اقتصادي يُشارك فيه عددٍ من المختصين والخبرات العربية والدولية التي لها باع طويل لتقدم خبرتها الفنية للشركات المحلية. (وال)

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