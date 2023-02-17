وزيري خارجية مصر وتونس يُشددان على أهمية دعم المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة لعقد الانتخابات في ليبيا

أديس آبابا 17 فبراير 2023 (وال)- شدّد وزيري خارجية مصر وتونس؛ على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل كامل من ليبيا.

وقال الوزيران خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 – 19 الجاري بأديس آبابا، إن بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا له تأثير على الأوضاع الأمنية في دول الجوار، بحسب ما صرح به المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وأكد وزير خارجية تونس نبيل عمّار خلال اللقاء على أهمية ليبيا للأمن القومي لكلا البلدين، وأن مصر وتونس على وفاق كامل بشأن دعم المسار القائم برعاية الأمم المتحدة للتوصل للانتخابات، ودعم الحل الليبي الليبي.

من جانبه، أكد وزير خارجية مصر سامح شكري على ضرورة دعم المسار الدستوري لمجلسي النواب والأعلى للدولة لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن. (وال)

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