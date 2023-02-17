الخارجية المصرية: نتابع موقف مواطنينا المحتجزين في ليبيا باهتمام شديد

القاهرة 17 فبراير 2023 (وال) – قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تتابع موقف المصريين المحتجزين في ليبيا باهتمام شديد على مدار الساعة.

وأضافت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن مواطنيها الستة تم احتجازهم بمركز للهجرة غير الشرعية لا يخضع للسلطات غرب ليبيا.

وأفاد البيان، بأن السفارة المصرية في طرابلس تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح مواطنيها.

وأكد البيان، أن المصريين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى.

وأهابت الوزارة في بيانها بالمصريين عدم مخالفة تعليمات السفر إلى ليبيا. (وال – القاهرة )

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