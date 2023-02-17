باتيلي يبحث مع وزير خارجية روسيا سبل إنهاء الأزمة الليبية

موسكو 17 فبراير 2023 (وال) – التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، بأن لافروف جدد التزامه بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال لافروف، إنه “لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وطويلة الأجل ومقبولة للطرفين في إطار العملية السياسية التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم”.

وبحسب بيان الخارجية الروسية، فإن الطرفان بحثا تنسيق الجهود الدولية بحسن نية هادفة إلى تجاوز الصراع الذي طال أمده مع الدور القيادي للأمم المتحدة. (وال – موسكو)

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