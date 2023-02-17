غوتيريش يؤكد الحاجة الملحة لكسر الجمود السياسي في ليبيا

وكالات 17 فبراير 2023 (وال) – أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحاجة الملحة للإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي في ليبيا الذي طال أمده، والوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات.

وجدد أنطونيو غوتيريش في كلمة أمام اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، قوله: إنه يجب على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الليبية.

وشدد على ضرورة أن تكون الأولوية التالية للجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، هي الانسحاب الكامل للمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، معتبرًا أن قرار إنشاء لجنة للتنسيق وتبادل المعلومات خطوة مهمة نحو مزيد من الاستقرار والسلام في ليبيا والمنطقة الأوسع.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، على الحاجة إلى التقدم نحو المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى الاستعداد لمساعدة هذا المسعى الذي يقوده الاتحاد الأفريقي، كما دعا لسلطات الليبية لإيجاد بدائل قائمة على الحقوق للاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. (وال -وكالات)

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