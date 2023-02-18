الدبيبة في ذكرى فبراير: كفانا فرقة ولنستمع جميعًا لأنين الأمهات وتطلعات الشباب وتغليب مصلحة الوطن .

طرابلس 17 فبراير 2023 ( وال ) – قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” إن آمال الليبيين التقت اليوم على السلام والإعمار والتنمية بعد مخاض دام أكثر من عقد من الصراعات ” .

وأضاف الدبيبة في تدوينة له على صفحته الرسمية بتويتر في الذكرى الثانية عشر لثورة فبراير رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” قدمت حكومتنا نموذجًا للعمل الوطني من أجل بناء ليبيا واستقرارها، فالكل على قلب رجل واحد سواء من هم مع فبراير أم كانوا ضدها، نتفق اليوم جميعا من أجل مستقبل أبنائنا” .

وتابع رئيس الحكومة قائلا ” ستبقى فبراير وتظل الحياة الكريمة والعروة الوثقى التي تربط الليبيين بكافة أطيافهم، لأنها ما يمسّ جراح الثكالى وآمال المتطلعين للاستقرار؛ لا حروب ولا موت ولا شتات وستبقى فبراير نقطة انطلاق الوطن الذي كادت تفسده الحروب والصراعات السياسية.

واستطرد قائلا ” آن الأوان لتحكيم صوت العقل لنباشر من اليوم في بناء غد أكثر إشراقًا كفانا فرقة ولنستمع جميعًا لأنين الأمهات وتطلعات الشباب ودعوات الأخيار من أبناء شعبنا” .

ودعا الدبيبة الى تلافي الأخطاء وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأجندات الخارجية قائلا ” الثورة في 2011 جاءت لتصحيح المسار لا للانتقام الأعمى وتدمير الوطن والاتجاه نحو التنمية والعدالة؛ بوصلتنا ليبيا واحدة موحدة، ليبيا لن تكون هبة لأجنبي ولا لقمة سائغة للتقسيم أو تركة لتيّارات تسعى للبقاء في كراسيها “.

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